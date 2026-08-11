Выставочный проект, в котором художник обращается к игре с масштабом, чередуя макро- и микросюжеты, «выстраивая кадр» то предельно близко, то с большой дистанции, а также к динамичным и детально проработанным «стоп-кадрам». Критик и историк современного искусства Андрей Фоменко отмечает, что акцент здесь сделан не на стиле, а на сюжете: функциональное понимание формы и стремление вернуть в искусство большие темы и нарративы, отвергнутые ранним модернизмом, лежат в основе картин Evsti. Поэтому закономерна и его апелляция к традиции аллегорической повествовательной картины — часто с оттенком сатиры, — балансирующей между универсальным и локальным, между вечными истинами и актуальной повесткой. Evsti Bomse родился в 1996 году в Нижнем Новгороде. Основатель одной из значимых нижегородских уличных команд Bomse. В настоящее время работает в студии, создаёт живопись, графику и экспериментирует с фотографией. Режим работы: среда – воскресенье, с 11 до 19 часов