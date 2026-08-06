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Мастер-класс по эпоксидной смоле в технике «петри-арт»

улица Рубинштейна, 23

Начало:

Завершение:

3600₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Ты научишься работать в смешанной технике: эпоксидная смола и спиртовые чернила. Узнаешь о специфике совмещения этих двух материалов и важных нюансах в работе с ними. Своими руками создашь набор из двух эффектных подстаканников из прозрачной смолы и разноцветных чернил. Особенность техники в том, что абстрактный узор, имитирует бутон цветка, так что ты сможешь подобрать для себя красивые цветы из предложенного набора, сформировать интересную композицию и залить своё уникальное изделие, наполненное летним настроением. Продолжительность: 3 часа. Изделие можно забрать через 7-12 дней после застывания смолы и обработки. Доступные даты: 6 августа 15:00 15 августа 19:00 21 августа 15:00

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