Хребет Уреньга
Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17
Начало:
Завершение:
4800₽
Возраст 16+
Про событие
Самый длинный хребет в Челябинской области, вытянувшийся на 68 километров. Здесь ты увидишь неповторимой красоты поднебесную страну с развалинами «городов», изваяниями и глухими реликтовыми ельниками. Трекинг ~ 16 км Сложность 3 из 5 700 км на транспорте (в обе стороны) Участники: Достигнут вершины хребта Уреньга и увидят южно уральские горы во всей красе. Прочувствуют мощь глухих реликтовых ельников (до 300−400 лет). Пройдутся по тропкам и курумникам, увидят горную тундру. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.
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