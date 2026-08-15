Самый длинный хребет в Челябинской области, вытянувшийся на 68 километров. Здесь ты увидишь неповторимой красоты поднебесную страну с развалинами «городов», изваяниями и глухими реликтовыми ельниками. Трекинг ~ 16 км Сложность 3 из 5 700 км на транспорте (в обе стороны) Участники: Достигнут вершины хребта Уреньга и увидят южно уральские горы во всей красе. Прочувствуют мощь глухих реликтовых ельников (до 300−400 лет). Пройдутся по тропкам и курумникам, увидят горную тундру. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.