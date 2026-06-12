Гуслицы — лесная местность к востоку от Москвы. В прошлом это была глухая и болотистая территория, где с древних времён обширные болота чередовались с непроходимыми лесами. Они покрывали Мещёру и простирались чуть ли не до самой реки Оки. Сейчас к Гуслицам относят около 60 населенных пунктов в южной части Орехово-Зуевского района, где сформировался важный центр русского старообрядчества. Пройдёшь по лесам, полям, болотам исторической местности. Поход начинается в деревне Беливо, чья история неразрывно связана со старообрядчеством. Беливо входит в состав местности, которая называется Гуслицы. Это район на востоке Подмосковья был центром старообрядчества, в некогда глухих мещерских лесах. Сейчас деревня полупустая. После выхода из деревни зайдёшь в смешанный лес, который порадует тебя разнообразием растительности. Будешь двигаться по хорошей грунтовке, а по пути непременно обратишь внимание на необычный рельеф: следы добычи песка, морщинистые холмы и ямы, сменяются небольшими карьерами. Это создаёт живописные пейзажи и станет предметом обсуждения в группе. Вдоль дороги установлено несколько уютных лавочек. Остановишься у тех, что на берегу карьера и насладишься тишиной и звуками природы. После лёгкой прогулки по хорошей дороге тебя ждут болотистые и грязные участки, требующие внимания и осторожности. Пройдя эти трудности, окажешься в волшебном мире елового леса, который заворожит своим спокойствием. На пути есть два небольших карьера, где стоит сделать остановку, чтобы полюбоваться окрестностями и сделать пару фотографий. Следующим этапом будет дорога к Белому озеру, которая проходит через поля вдоль мелиоративных каналов. Обратим внимание на бобровые плотины — это отличная возможность для наблюдения за природой. Белое озеро отличается своими заболоченными берегами и широкой, просторной панорамой. Из него вытекает безымянный ручей, впадающий в реку Нерскую. Это подходящее место для продолжительной остановки. После озера продолжишь движение вдоль канала, пока не дойдёшь до места, где он впадает в реку Нерскую. Важно отметить, что в жаркое лето реку можно перейти по колено в самом узком месте. Выйдешь на берег реки, где найдёшь подходящее место для обеда. Оставшуюся часть пути проведёшь вдоль реки Нерской, наслаждаясь её мирным течением и пейзажами соснового леса. Это завершит наш поход на позитивной ноте, оставив много приятных воспоминаний о времени, проведенном на природе. В конце маршрута, чтобы добраться до станции ж/д нужно пройти 1,5 км по посёлку и частично вдоль дороги. Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».