Игротека по настольным играм с игромастерами от магазина настольных игр Hobby Games. Каждый участник игротеки получит возможность погрузиться в мир новых игр, о которых раньше только мечтал, или же насладиться любимыми настольными хитами в компании близких и друзей. Можно выбрать игру по своему настроению или интересам, а опытные игромастера помогут разобраться в правилах и ввести в игровой процесс.