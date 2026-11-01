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Игротека в парке ВДНХ

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)
ВДНХ, павильон №61, Проспект Мира, д.119, стр. 61

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Игры

Про событие

Игротека по настольным играм с игромастерами от магазина настольных игр Hobby Games. Каждый участник игротеки получит возможность погрузиться в мир новых игр, о которых раньше только мечтал, или же насладиться любимыми настольными хитами в компании близких и друзей. Можно выбрать игру по своему настроению или интересам, а опытные игромастера помогут разобраться в правилах и ввести в игровой процесс.

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