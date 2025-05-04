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Тайм Арт-Маркет

Амбер-Плаза, Краснопролетарская улица, 36

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Завершение:

от 250₽ до 4500₽
Возраст 14+
Выставки
Фестивали

Про событие

Привет, ковбой! Тайм Арт-маркет скоро откроет свои двери. Что тебя ждёт: — Арт-маркет на 140+ авторов на площадке Амбер-Плаза. — Кафе и чилл-зона. — Фотозона с антуражными вещами и косплеем. — Своп-стол и традишные свопки на тематических пустышках. — Мерчальник (обмен мерчом). — Квест с подарками. — Баготворительность. — Новая тема! Мистер Сова, мистер Ёж и мистер Кабан отправляются в будущее, прихватив с собой знаменитую атмосферу дикого запада и приключения. Разные цены на билеты зависят от наличия прилагаемого к ним дополнительно мерча маркета!

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