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Про событие
Мультифандомный фестиваль по любимым фэнтези играм и фильмам. Сейчас основная тематика феста идёт по таким играм, как «Ведьмак», «Скайрим» и «Врата Балдура», а также по фильмам «Ван Хельсинг» и «Властелин колец». На фестивале тебя ждут: — Яркая шоу программа с ведущей Эйприлл Кросс (Aprill Cross). — Тематические напитки. — Увлекательные квесты от Фан-стендов «Врата Балдура 3»; Скандинавские Странники; «Паталоджик» (Path of logic) и других в стиле фэнтези. — Тренировочные бои на мечах от школы европейского фехтования «Железная Звезда». — Различные фотозоны. — Настольные игры. —Море мерча по различным фандомам. — Тёплая ламповая атмосфера. Строгого дресс-кода нет. Ты можешь прийти в обычной одежде или в косплее из любого фандома. Для переодевания будет предоставлена большая удобная гримёрка для всех желающих. Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/oblivionfest
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