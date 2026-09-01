Дружное нетворкинг-сообщество единомышленников. Найти себе компаньона для горнолыжного спорта? Запросто. Обрести подругу для совместного шопинга? Проще простого. Обзавестись деловыми и дружескими связями? Не вопрос. Что ждёт тебя в клубе: — Классная компания игроков и ведущих — всё-таки человеку нужен человек — Напитки, еда и кальян в заведении — всё для комфорта, чтобы посвятить свой вечер мафии — Призы победителям игровой недели — скидки и бесплатные игры для триумфаторов игровых дней — Расширенный состав ролей и механик — узнаешь, как маньяк решает судьбу города, почему плохо сидеть рядом с сапёром, и на что способен мстительный камикадзе — Система лояльности — приходи с друзьями и получай скидки на игру — Профессиональные ведущие и реквизит — ведь театр начинается с вешалки — Индивидуальный сезонный рейтинг — победители сезона получают ценные игровые призы — Удобный бот для взаимодействия с клубом — в нём можно записаться на игру, посмотреть рейтинг и ознакомиться с правилами Когда и как играют: Каждую неделю в пятницу и субботу с 19:00 до 00:00 (по желанию игроков и организаторов можно продолжить игру до закрытия заведения). Как попасть: написать в ТГ