Чтобы ручки и фломастеры принял переработчик, из них нужно удалить стержень и металл, рассортировать по типам фракций и по цвету. Поэтому нужна твоя помощь. Можно присоединиться к сортировке в любой из дней на удобное количество часов. Инструктаж проходит в начале каждого часа. В настоящее время экоцентр Сборка — единственный оставшийся «заготовитель» ручек и фломастеров на всю Россию, который их направляет единственному переработчику ProEcoPen, и со всей России, с аналогичных пунктов приёма и акций, эта фракция стекается сюда. Занятие это безусловно кропотливое, но расслабляющее. А главное — полезное, ведь ручки в Сборку едут не только из Москвы, но и из других регионов. Опыт в сортировке не требуется, возраст от 16 лет — научат всему необходимому на месте, разделят задачи в соответствии с опытом и знаниями. Лучше одеться в то, что не жалко испортить, некоторые ручки и фломастеры пачкаются. Дадут перчатки и защитные накидки, но иногда бывают эксцессы. За особые старания «спасители ручек» смогут получить вознаграждение: эксклюзивные значки из переработанных крышечек или баллы системы лояльности, которые можно обменять на скидки в магазинах партнеров.