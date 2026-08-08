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Океан внутри

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Йога в ночном океанариуме. От внешнего познания — к внутреннему контакту. Москвариум — это не просто «посмотреть на рыб», а место, где все вместе слышат, мечтают, удивляются, прикасаются и чувствуют океан. «Океан внутри» — познание через ощущения. Слух, зрение, воображение, открытия, эмоции и контакт. В честь дня рождения Москвариума тебя приглашают пережить особенный опыт и «почувствовать по-новому» своё тело. В пространстве, где вода окутывает мягким светом, завораживающими бликами и движением величественных рыб, помогут пробудить собственный «Океан внутри». Проводником в это погружение станет классическая Хатха-йога — практика, идеально созвучная сильной природе водной стихии. Через осознанную работу с балансом и силой ты укрепишь мышцы и улучшишь подвижность суставов. Завершится практика медитацией на глубокое расслабление всего тела. Под тихий шёпот воды, в атмосфере абсолютного умиротворения, ты сможешь полностью раствориться в моменте, соединив величие океана с безмятежным покоем внутри себя. Где: пространство Море Музыки на ВДНХ. Преподаватель: Евгений Родионов. В стоимость тренировки входит посещение экспозиции океанариума. — 20:00-21:00 Просмотр экспозиции — 21:00-22:30 Йога-практика

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