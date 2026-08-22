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Летняя йога в ночном океанариуме

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Летний зной, бесконечные рабочие дедлайны и повседневная суета мегаполиса забирают слишком много сил. Чтобы восстановить внутренний ресурс и перевести дыхание, приходи на практику «Релакс-йога» в пространство умиротворения и тишины. Это мягкая практика, созданная для глубокого снятия физического и ментального напряжения. Плавная работа с дыханием и бережная растяжка помогут разгрузить уставшее тело. В стоимость тренировки входит посещение экспозиции (работа экспозиции океанариума до 23:00). Что взять с собой: — Бутылка с водой. — Коврик для йоги. Если у тебя нет коврика, вы можно связаться с организаторами и забронировать его (количество ковриков ограничено): https://api.whatsapp.com/send/?phone=79250896132&text&type=phone_number&app_absent=0 Практику проводит Лилия Осипова — ведущий преподаватель студии йоги «Вкус и Цвет», персональный тренер с опытом более 30 лет.

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Комментарии

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Аня
03 июня, 19:59

Неплохо, я хотеть!

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