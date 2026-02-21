Спектакль в стиле декаданс, по мотивам жизни поэта серебряного века, основателя символизма — Валерия Брюсова и художественного вымысла. 8 тайных комнат, с росписями, которым более 100 лет, 3 часа иммерсива, 9 жителей прошлого, 136 сцен одновременно. Действие происходит на вытянутой руке от тебя, в каждой комнате своя история, готовая пройти с тобой свой путь. Выбрать одного героя или постоянно перемещаться, читая смыслы разных героев, выбор только за тобой. Правила: Не разрешено: — Снимать маску до окончания спектакля, если тебя об этом не попросят жители Дома — Разговаривать — Включать звук и вспышку на мобильных устройствах — Прикасаться к жителям Дома, пока они сами не вступят с тобой в контакт — Приходить на спектакль в состоянии алкогольного опьянения — Мешать погружению других зрителей Разрешено: — Брать антикварные предметы и вещи в руки — Садиться на старинные кресла, ложиться на кровати — Писать письма и читать чужие — Открывать потайные двери, ящички и шкафы — Пить напитки и есть еду жителей Дома В случае несоблюдения правил, мы оставляем за собой право попросить тебя покинуть Дом. Дом советует: — Надеть удобную обувь и темную одежду, чтобы слиться с невидимым и дать себе раствориться в пространстве. — Отключить все мысли, которые тревожили тебя вне стен Дома и идти туда, куда указывает тебе твоё сердце. Поверь, тогда есть шанс услышать многие ответы на свои вопросы. — Тебя могут увести в тайную комнату, не бойся этого, там открываются самые красивые секреты, которые услышишь только ты.