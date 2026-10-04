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10 печатных историй

Президентский центр Бориса Ельцина
ул. Бориса Ельцина, д. 3, Арт-галерея Ельцин Центра, 3 этаж

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Проект знакомит с отдельными главами десятилетней истории лаборатории печатного искусства ПиранезиLAB, предлагая взглянуть на них как на последовательность опытов и ситуаций, в которых печатное искусство проявляет себя как самостоятельный медиум в практике современного художника. В экспозиции представлены произведения художников разных поколений и художественных позиций: Эрик Булатов, Никита Алексеев, Игорь Макаревич, Борис Орлов, Виталий Пушницкий, Владимир Дубосарский, Алексей Веселовский, Ольга Чернышёва, Леонид Тишков, Валерий Чтак, Никон Филиппов и Анна Комарова. Их работы позволяют увидеть, как печатный медиум по-разному встраивается в авторские практики: от уже сложившихся художественных языков до ещё формирующихся стратегий. Мастерская — особое пространство зарождения искусства. Её атмосфера напрямую формирует настроение и характер произведений. Печатную мастерскую определяют люди, которые её создают и в неё приходят: мастера печати и художники. Вт-Вс: 10:00 – 21:00 (касса до 20:30) Понедельник: выходной

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