ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Явность смазанной фотографии

Центр фотографии «МАРТ»
улица 8 Марта, 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

По итогам мастер-класса Сергея Рогожкина в библиотеке «Марта» открылась фотовыставка. Вот отзыв одного из его участников Александра Калистратова: «В любом мастер-классе ключевое слово — «мастер». Сергей Борисович Рогожкин не будет учить настройкам фотоаппарата, школьным понятиям экспопары или смыслового центра. Мастер — это прежде всего личность, у него нет готовых ответов, но есть культурный уровень, жизненный опыт и художественное видение. Тема шевеленки доводит до предела суть моментальной фотографии: решающим становится не только момент, но и движение камеры. А ещё такие фотографии очень весело снимать». Время работы: 11.00 — 22.00 без выходных

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
10 печатных историй
10 печатных историй

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи