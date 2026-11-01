Явность смазанной фотографии
улица 8 Марта, 1
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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Про событие
По итогам мастер-класса Сергея Рогожкина в библиотеке «Марта» открылась фотовыставка. Вот отзыв одного из его участников Александра Калистратова: «В любом мастер-классе ключевое слово — «мастер». Сергей Борисович Рогожкин не будет учить настройкам фотоаппарата, школьным понятиям экспопары или смыслового центра. Мастер — это прежде всего личность, у него нет готовых ответов, но есть культурный уровень, жизненный опыт и художественное видение. Тема шевеленки доводит до предела суть моментальной фотографии: решающим становится не только момент, но и движение камеры. А ещё такие фотографии очень весело снимать». Время работы: 11.00 — 22.00 без выходных
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