По итогам мастер-класса Сергея Рогожкина в библиотеке «Марта» открылась фотовыставка. Вот отзыв одного из его участников Александра Калистратова: «В любом мастер-классе ключевое слово — «мастер». Сергей Борисович Рогожкин не будет учить настройкам фотоаппарата, школьным понятиям экспопары или смыслового центра. Мастер — это прежде всего личность, у него нет готовых ответов, но есть культурный уровень, жизненный опыт и художественное видение. Тема шевеленки доводит до предела суть моментальной фотографии: решающим становится не только момент, но и движение камеры. А ещё такие фотографии очень весело снимать». Время работы: 11.00 — 22.00 без выходных