Красота и юмор отлично сочетаются. Особенно когда речь идёт о стендапах Ольги Малащенко. На каждое своё выступление эта девушка из Калининграда прихватывает с собой ценный багаж из опыта и знаний, шуток и множества смешных историй, которыми она делится со своими зрителями. Возможно, тебе близки эти темы: удачные и не очень истории про мужчин, различные жизненные ситуации, собственное воспитание, работу. И всё это приправлено прекрасным чувством юмора, «суровостью» рассказа и безусловной привлекательностью самой Ольги.