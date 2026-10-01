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Ольга Малащенко

ДК Железнодорожников, улица Братьев Дроздовых, 2

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 4100₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Красота и юмор отлично сочетаются. Особенно когда речь идёт о стендапах Ольги Малащенко. На каждое своё выступление эта девушка из Калининграда прихватывает с собой ценный багаж из опыта и знаний, шуток и множества смешных историй, которыми она делится со своими зрителями. Возможно, тебе близки эти темы: удачные и не очень истории про мужчин, различные жизненные ситуации, собственное воспитание, работу. И всё это приправлено прекрасным чувством юмора, «суровостью» рассказа и безусловной привлекательностью самой Ольги.

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