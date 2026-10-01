Не стендап, а золото
улица имени Калинина, 269
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Стендап
Еда
Про событие
Шоу, на котором выступают комики клуба, которые оказались смешнее остальных по итогам недели. Кто был смешнее решали это зрители в телеграмм-канале, так что список выступающих самый честный и справедливый. О выступающих комиках. Резиденты клуба принимали участие в таких проектах, как: Open Mic VK, Money Miс VK, Битва за время, Большое шоу и др. Также не редко на сцене можно увидеть стендап-комиков, которые собрали миллионы просмотров на своих сольных концертах и имели эфиры в StandUp на ТНТ.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи