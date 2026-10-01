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Не стендап, а золото

Stand-Up Club «Маяковский»
улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Стендап
Еда

Про событие

Шоу, на котором выступают комики клуба, которые оказались смешнее остальных по итогам недели. Кто был смешнее решали это зрители в телеграмм-канале, так что список выступающих самый честный и справедливый. О выступающих комиках. Резиденты клуба принимали участие в таких проектах, как: Open Mic VK, Money Miс VK, Битва за время, Большое шоу и др. Также не редко на сцене можно увидеть стендап-комиков, которые собрали миллионы просмотров на своих сольных концертах и имели эфиры в StandUp на ТНТ.

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