Шоу, на котором выступают комики клуба, которые оказались смешнее остальных по итогам недели. Кто был смешнее решали это зрители в телеграмм-канале, так что список выступающих самый честный и справедливый. О выступающих комиках. Резиденты клуба принимали участие в таких проектах, как: Open Mic VK, Money Miс VK, Битва за время, Большое шоу и др. Также не редко на сцене можно увидеть стендап-комиков, которые собрали миллионы просмотров на своих сольных концертах и имели эфиры в StandUp на ТНТ.