ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Женский стендап

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Уникальное шоу, где ты сможешь насладиться неповторимым стилем женской комедии. Никаких ожиданий — приходи и погружайся в мир, полный юмора, чувства, иронии и, возможно, немного абсурда. Что тебя ждёт? • Яркие выступления талантливых комикесс • Темы, которые волнуют и вдохновляют • Атмосфера женской дружбы и поддержки

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

7 комиков
7 комиков

700₽

Битва комиков
Битва комиков

600₽

Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)
Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)

590₽

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

300₽

Стендап — разгрузка
Стендап — разгрузка

300₽

Опытный микрофон
Опытный микрофон

400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста