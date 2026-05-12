ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Секретное стендап шоу (Secret Stand-up Show)

Stand-Up Club «Маяковский»
улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Что же это за секретное шоу? Это всегда тайна для всех. Возможно всё... может быть это техническая вечеринка перед съёмкой монологов? А может быть это будет выступление комиков в образах? Точно не квиз. Может быть чей-то сольный концерт? Резиденты клуба принимали участие в таких проектах, как: Open Mic VK, Money Miс VK, Битва за время, Большое шоу и др. Также не редко на сцене можно увидеть стендап-комиков, которые собрали миллионы просмотров на своих сольных концертах и имели эфиры в StandUp на ТНТ.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Опытный микрофон
Опытный микрофон
до

300₽

7 комиков
7 комиков

700₽

Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)
Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)

700₽

Стендап-шоу знакомств (Love Stand-Up Show)
Стендап-шоу знакомств (Love Stand-Up Show)

590₽

7 комиков
7 комиков

700₽

Битва комиков
Битва комиков

800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи