Что же это за секретное шоу? Это всегда тайна для всех. Возможно всё... может быть это техническая вечеринка перед съёмкой монологов? А может быть это будет выступление комиков в образах? Точно не квиз. Может быть чей-то сольный концерт? Резиденты клуба принимали участие в таких проектах, как: Open Mic VK, Money Miс VK, Битва за время, Большое шоу и др. Также не редко на сцене можно увидеть стендап-комиков, которые собрали миллионы просмотров на своих сольных концертах и имели эфиры в StandUp на ТНТ.