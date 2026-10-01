Остановись блуждать по сайтам знакомств, этот формат зачем придумали? Ведь это не просто комедийное шоу, это иммерсивное комедийное шоу. Всем желающим зрителям будут искать вторую половинку, и всё это вслепую для участников. Пары, которые взаимно скажут друг другу «да», получают в подарок свидание от клуба. Ну, а если ты не хочешь ни с кем знакомиться, приходи посмотреть и посмеяться, ведь шоу всё-таки комедийное. О выступающих комиках. Резиденты клуба принимали участие в таких проектах, как: Open Mic VK, Money Miс VK, Битва за время, Большое шоу и др. Также не редко на сцене можно увидеть стендап-комиков, которые собрали миллионы просмотров на своих сольных концертах и имели эфиры в StandUp на ТНТ.