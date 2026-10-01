ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Стендап-шоу знакомств (Love Stand-Up Show)

Stand-Up Club «Маяковский»
улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

590₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Остановись блуждать по сайтам знакомств, этот формат зачем придумали? Ведь это не просто комедийное шоу, это иммерсивное комедийное шоу. Всем желающим зрителям будут искать вторую половинку, и всё это вслепую для участников. Пары, которые взаимно скажут друг другу «да», получают в подарок свидание от клуба. Ну, а если ты не хочешь ни с кем знакомиться, приходи посмотреть и посмеяться, ведь шоу всё-таки комедийное. О выступающих комиках. Резиденты клуба принимали участие в таких проектах, как: Open Mic VK, Money Miс VK, Битва за время, Большое шоу и др. Также не редко на сцене можно увидеть стендап-комиков, которые собрали миллионы просмотров на своих сольных концертах и имели эфиры в StandUp на ТНТ.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап читальня
Стендап читальня

500₽

Топ стендап
Топ стендап

600₽

7 комиков
7 комиков

700₽

Никита Шевчук
Никита Шевчук

от 3000₽

Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)
Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)

700₽

7 комиков
7 комиков

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи