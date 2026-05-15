Возраст 18+
Стендап
Про событие
Юмористическое женское шоу, где девушки не только шутят, но и пьют. А это значит, что шутки будут разные — и колкие, и горячие, и интеллектуальные. В шоу несколько форматов, которые не дадут скучать. А гостем на сцене может оказаться любой человек из зала. Женская импровизация во всей своей красе.
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