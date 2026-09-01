Ручная лепка нерикоми
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
3800₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Идеальный мастер-класс по керамике для поклонников восточного минимализма и любителей творческих экспериментов. Освой старинную японскую технику «агатовой керамики» – нерикоми. Под руководством мастера создай из пласта неповторимую чашку/стакан/тарелку/ небольшую вазочку или пару блюдец на выбор, смешав в удивительный узор глины разных цветов. Длительность: 1,5 - 2 часа. Забрать изделие можно через 5 недель после мастер-класса. Ближайшие даты: 12 и 26 июля. Начало в 18:00.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи