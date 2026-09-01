Идеальный мастер-класс по керамике для поклонников восточного минимализма и любителей творческих экспериментов. Освой старинную японскую технику «агатовой керамики» – нерикоми. Под руководством мастера создай из пласта неповторимую чашку/стакан/тарелку/ небольшую вазочку или пару блюдец на выбор, смешав в удивительный узор глины разных цветов. Длительность: 1,5 - 2 часа. Забрать изделие можно через 5 недель после мастер-класса. Ближайшие даты: 12 и 26 июля. Начало в 18:00.