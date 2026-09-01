Амора — возвращение события, которое продолжает расширять границы привычного представления о Drum&Bass-культуре. Во второй главе фестиваль выходит на новый масштаб и уровень погружения: 60 артистов, 6 ведущих промогрупп, пространство площадью 2000 м., 6 интерактивных танцполов и более 1000 человек. Тебя ждёт новое безграничное иммерсивное путешествие, где музыка, искусство и технологии сольются в единый синтез. Место. У Аморы два правила: идут только туда, где Drum&Bass ещё не звучал, и туда, где пространство откликается концепции. Добро пожаловать в Futurione — крупнейшее мультимедийное арт-пространство России в самом сердце Санкт-Петербурга. Впервые в истории Drum&Bass-фестиваль пройдёт среди живых стен, где грань между реальностью и воображением исчезнет. Концепт. В этот раз отправишься в путешествие к моменту рождения человеческой души. Узнаешь, как она появляется, проходит путь формирования и движется к своему земному воплощению. Каждый танцпол превратится в отдельное измерение, посвящённое одному из этапов этого удивительного пути, где ты станешь частью всего происходящего. Музыка, образы, свет и постановки — всё будет направлено на полное погружение. Формат. Пять из шести танцполов будут выполнены в формате Boiler Room. Никаких сцен и дистанций между тобой и артистами. Исключением станет главный танцпол Амора, который расположится на обогреваемой уличной террасе на крыше ТРК «Пик» с видом на город. Состав. Одна из миссий Аморы — объединение Drum&Bass-сообщества. В этом году к фестивалю присоединятся сразу пять промогрупп: Live History, Solid Bangerz, Ломаные ритмы, 2Deep и Reality Saint-P. Вместе с Амора они представят шесть танцполов, на которых выступят 60 артистов. Звук. Через музыку передают эмоции и выражают уважение каждому человеку. В этом году продолжают традицию: каждый танцпол будет настроен ведущими специалистами города. Билеты. Амора выпустит 1000 билетов, разделённых на 3 дропа. Стоимость каждого дропа будет немного выше предыдущего, поэтому выгоднее приобретать билеты заранее. Для тех, кто планирует прийти не один, доступны парные билеты и билеты на компанию из четырёх человек по более выгодной цене.