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Вытащите язык наружу вплоть до самого корня и рассеките его

Shift, Петровский бульвар, 5с1

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

В основе проекта лежит представление о рисовании как особой форме речи. Для Гатавана изображение становится способом говорить о том, что не поддается словесному описанию. Сам художник определяет свою главную задачу как стремление «рассказать о невиданном, невидимом, скрытом». Однако эта речь не предполагает передачи готового сообщения, а существует по собственным законам, рождая неожиданные сочетания и превращения. Смысловым центром выставки становится одноимённая серия графических работ, созданная на бумаге с использованием акварели, чернил и туши. Гатаван сравнивает её с «фонетической магией вычурного слова», которое ещё не закреплено определённым значением. Как слово, звучание которого предшествует пониманию, рисунок обретает собственную выразительность, не сводимую к изображённому сюжету. Фрагменты знакомых вещей, природные формы и фантастические существа оказываются вовлечены в непрерывный процесс превращений, подчиняющийся скорее логике онейрического синдрома, чем привычному порядку действительности. Вход свободный по предварительной записи: https://t.me/shift_info Режим работы: Пн, Пт, Сб 12:00 — 20:00

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