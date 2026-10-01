Арт-медиация по выставке «Только не говори маме» в арт-центре Linda de La. Почему одни произведения вызывают сильные эмоции, а другие заставляют вспомнить собственное детство? На медиации можно исследовать этот вопрос через живой разговор об искусстве. Вместе с Ксенией Байкиной — психологом, профессиональным медиатором и музейным арт-терапевтом — ты пройдёшь по комнатам выставки, рассмотришь работы художников и обсудишь темы памяти, семейных отношений, личных границ и взросления. Что тебя ждёт: • Диалог вместо традиционной экскурсии и готовых ответов. • Внимание к деталям и смыслам, которые легко пропустить. • Возможность поделиться впечатлениями или просто послушать. • Посещение выставки, уже включённое в стоимость. Разбираться в современном искусстве не нужно: здесь важно твоё собственное восприятие. 15, 22 и 29 октября в 19:00. Продолжительность: 1 час.