Что общего у пилота, врача, историка, поэта, филолога и исследователя мозга? У каждого — свой способ сохранять ясность в сложные времена. Один день, шесть выступлений и серия письменных практик — чтобы навести порядок в мыслях, услышать себя и найти силы на новый шаг. Приходи, если ты: — живёшь в режиме «надо» и хочешь выгрузить лишнее из головы, чтобы снова услышать свои желания; — стоишь на перекрёстке: по-старому уже не получается, а для следующего шага нужны новые смыслы; — хочешь снова смотреть в будущее с интересом и строить планы надолго вперёд; — скучаешь по глубоким разговорам и тёплой среде с близкими по духу людьми. Как пройдёт этот день: Все живут в одно и то же время перемен: ищут опору, решают задачи и хотят двигаться дальше. Чтобы ты получил максимум пользы, день выстроен так: Взгляд с высоты шести профессий. Узнаешь, какие правила и принципы помогают спикерам сохранять ясность ума в турбулентности, беречь силы и видеть главное. Личная работа в блокноте. Каждое выступление переходит в письменную практику. Её ведёт сам спикер, а ты пишешь о том, что важно тебе сейчас. Тёплые знакомства и живые впечатления. Работа в небольших группах и сюрпризы по ходу дня. 29 ноября ты точно сделаешь что-то впервые. Что заберёшь с собой: — блокнот с твоими заметками, ответами на сильные вопросы и планом шагов; — техники, практики и алгоритмы для самостоятельного применения; — состояние ясности и обновления. На сцене — авторы блокнотов Tesoro notes: — Ольга Касьян, культурный предприниматель, историк. «Код созидания. Как мыслить масштабом поколений». — Анна Обухова, Agile-коуч, магистр прикладной нейронауки. «Гибкий мозг. Как помочь ему меняться». — Татьяна Хитрова, врач-патологоанатом, педиатр. «Диагноз: жизнь. Как организм заботится о нас в неопределённости». — Татьяна Пашкова, пилот авиации общего назначения. «Турбулентность. Как сохранить ясность, когда привычный план перестаёт работать». — Елена Калайтан, филолог, преподаватель русского языка. «Сила слов. Как внимательность к словам помогает услышать себя». — Дмитрий Воденников, поэт, прозаик, ведущий на «Радио России» и «Радио Культура». «Переходы. Как пройти из одной главы жизни в другую».