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Мастер-классы
Про событие
Уникальная практика по методу «ледяного человека» Вима Хофа, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса. Под руководством сертифицированного инструктора Ирины Никулиной участников ждут бережные и оздоровительные погружения в ледяные ванны. Мастер-класс начнётся чайной церемонии и инструктажа, дыхательных практик и медитации. Кульминацией мероприятия станет двухминутное погружение в ледяные ванны. Программа рассчитана на три часа, после чего гости смогут посетить термы и насладиться отдыхом в бассейне на крыше комплекса.
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