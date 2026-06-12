ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Погружение в ледяные ванны

Gremm, Варшавское шоссе, 150Б

Начало:

Завершение:

8000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Уникальная практика по методу «ледяного человека» Вима Хофа, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса. Под руководством сертифицированного инструктора Ирины Никулиной участников ждут бережные и оздоровительные погружения в ледяные ванны. Мастер-класс начнётся чайной церемонии и инструктажа, дыхательных практик и медитации. Кульминацией мероприятия станет двухминутное погружение в ледяные ванны. Программа рассчитана на три часа, после чего гости смогут посетить термы и насладиться отдыхом в бассейне на крыше комплекса.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ретрит-випассана «Осознанность»
Выбор редакции
Ретрит-випассана «Осознанность»
c
по

32000₽

Равная группа поддержки: тревожность
Равная группа поддержки: тревожность

от 500₽

Киноклуб: «Маленькая мисс Счастье»
Киноклуб: «Маленькая мисс Счастье»

от 1000₽

Йога рейв
Йога рейв

от 2200₽

Партнёрство и создание отношений: мастерская для пар
Партнёрство и создание отношений: мастерская для пар

1000₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи