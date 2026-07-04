Посетишь парадный подъезд и поднимешься на самый верх — в секретное недоступное место с потрясающим видом на Москву. И даже на скульптуры высотки посмотришь свысока. На маршруте рассмотришь интерьеры бывшего гастронома, знаменитого «Букиниста», рассмотришь невероятные потолки ателье для невест, заглянешь в кинотеатр и узнаешь как понять: историческое ли убранство или имитация истории внутри здания. И того и того в Высотке много. Комплиментом для гостей — бокал игристого на максимальной высоте , под звездой легендарного небоскрёба. Заходят через центральный подъезд. Внимание: фото в нём делать на ходу. Останавливаться и снимать фото/видео и расходиться, отделяться от группы нельзя — это важное условие посещения исторического здания и жилого дома одновременно. Увидишь: — знаменитый кинотеатр — удивительную булочную — окна квартиры архитектора — разгадаешь тайны скульптур и барельефов — зайдёшь во внутренний двор А затем поднимешься на самый верх и будешь любоваться Москвой с недоступного этажа. А ещё узнаешь: — Зачем строили высотки и как соревновались державы-антагонисты? — Где должна была появиться восьмая высотка и почему это не произошло? — Строили ли их заключённые? — Кто обитает на вершине дома, с самых захватывающим дух видом? — Настоящее путешествие во времени через судьбы людей и зданий. Место встречи: Котельническая набережная 1/15, у входа в кинотеатр «Иллюзион». Более точная информация будет направлена дополнительно после оплаты.