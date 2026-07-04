Возраст 6+
Про событие
Посетишь парадный подъезд и поднимешься на самый верх — в секретное недоступное место с потрясающим видом на Москву. И даже на скульптуры высотки посмотришь свысока. На маршруте рассмотришь интерьеры бывшего гастронома, знаменитого «Букиниста», рассмотришь невероятные потолки ателье для невест, заглянешь в кинотеатр и узнаешь как понять: историческое ли убранство или имитация истории внутри здания. И того и того в Высотке много. Комплиментом для гостей — бокал игристого на максимальной высоте , под звездой легендарного небоскрёба. Заходят через центральный подъезд. Внимание: фото в нём делать на ходу. Останавливаться и снимать фото/видео и расходиться, отделяться от группы нельзя — это важное условие посещения исторического здания и жилого дома одновременно. Увидишь: — знаменитый кинотеатр — удивительную булочную — окна квартиры архитектора — разгадаешь тайны скульптур и барельефов — зайдёшь во внутренний двор А затем поднимешься на самый верх и будешь любоваться Москвой с недоступного этажа. А ещё узнаешь: — Зачем строили высотки и как соревновались державы-антагонисты? — Где должна была появиться восьмая высотка и почему это не произошло? — Строили ли их заключённые? — Кто обитает на вершине дома, с самых захватывающим дух видом? — Настоящее путешествие во времени через судьбы людей и зданий. Место встречи: Котельническая набережная 1/15, у входа в кинотеатр «Иллюзион». Более точная информация будет направлена дополнительно после оплаты.
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Комментарии
Яна | Kaver Team27 июля, 13:37
Кристина, очень жаль, что так вышло. Попробуем помочь, напиши в аккаунт @redkaver
Хочу оставить отрицательный комментарий. Сегодня 26.07 я пришла в назначенное время, никого не было, я дошла до центрального подъезда, там постояла. Выходила одна группа, со слов гида я поняла, что экскурсия заканчивается. Он с группой пошёл дальше, а я в надежде, что моя группа подойдёт, осталась у подьезда. В итоге уже подошла группа на 17.00. Мне удалось зайти с парнем одним. Но! Я попала на другую экскурсию-лекцию в квартире высотки. Сама лекция очень интересная, виды потрясащие. Но я заплатила за вашу экскурсию 4200 и на неё я не попала по причине, видимо, плохой организации. В почте был билет, но ни номера телефона гида, ни встречающей группы я не увидела. Буду разбираться с возвратом денег