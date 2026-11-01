На зимнем маркете ты найдёшь для себя и своих близких винтажные и современные ёлочные украшения из стекла и ваты, гирлянды, забытые временем бумажные конфетти и открытки, хрустальные бокалы, столовое серебро и фарфор, текстиль для сервировки стола, ювелирные украшения и ароматы для дома. Также можно будет купить еловые ветки, венки и цветы у флористов, которые помогут создать праздничное настроение. В течение дня пройдут лекции от авторов журнала «Теория моды: одежда, тело, культура». Для взрослых состоится флористический мастер-класс по созданию рождественского венка от Полины Филипповой. В рамках программы Pet Friendly гостиницы «Астория» часть средств от продажи билетов будет перечислена в локальный приют «Мы вместе», который помогает животным. На попечении фонда живут около 200 животных. Собачки, кошечки, есть даже попугаи, которые сейчас находятся на передержке. Так же на передержке живут несколько крупных пёсиков, которым нужна помощь и любовь.