На мастер-классе научишься резать бутылки и превращать их в стаканы, вазочки и другие интерьерные предметы. Подберёшь подходящую бутылку (можно принести свою — если она подойдёт, работать можно с ней), разрежешь на специальном оборудовании и превратиim в стакан, вазу, кашпо или другой декоративный предмет. Стекло не разлагается в природе, поэтому его переработка важна для уменьшения объема отходов на свалках и снижения негативного воздействия на окружающую среду.