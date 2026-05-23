Возраст 16+
Про событие
На мастер-классе научишься резать бутылки и превращать их в стаканы, вазочки и другие интерьерные предметы. Подберёшь подходящую бутылку (можно принести свою — если она подойдёт, работать можно с ней), разрежешь на специальном оборудовании и превратиim в стакан, вазу, кашпо или другой декоративный предмет. Стекло не разлагается в природе, поэтому его переработка важна для уменьшения объема отходов на свалках и снижения негативного воздействия на окружающую среду.
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