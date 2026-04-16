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Тайны и загадки великолепного дома Christian Dior

Квартира с видом
Большая Татарская улица, 5

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4200₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция-дегустация в стильном и необычном ресторане «Квартира с видом», с панорамными видом на Замоскворечье. Изящный вечер посвящённый одному из самых загадочных и влиятельных домов высокой моды. История Dior — это не только платья, но и судьбы, женщины, знаки и вдохновение. В этот вечер поговорят: — о двух главных женщинах в жизни Кристиана Диора; — почему его платья вызывали скандалы на улицах и восторг в Голливуде; — какую роль в его мире играли цветы и случайности; — как одна звезда изменила его судьбу навсегда; — чем живёт Дом Dior сегодня и где он ищет вдохновение — от балета и искусства до карт Таро и оригами. Лекцию проведёт Наталья Бежанова — писательница, публицист и продюсер самых необычных выставочных проектов в Москве. Уютная квартира с видом, игристое в бокале и мир Dior — вечер, в который хочется красиво войти и долго вспоминать.

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