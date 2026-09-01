Сможешь нарисовать свою картину вином. В расслабленной приятной атмосфере под чутким руководством опытного художника доведёшь свой шедевр до идеала. Что входит в стоимость: — акварельная бумага АЗ; — профессиональные фото в группах от 12 чел — профитроль с лососем и красной икрой.