Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Сможешь нарисовать свою картину вином. В расслабленной приятной атмосфере под чутким руководством опытного художника доведёшь свой шедевр до идеала. Что входит в стоимость: — акварельная бумага АЗ; — профессиональные фото в группах от 12 чел — профитроль с лососем и красной икрой.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи