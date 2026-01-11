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Женская красота в искусстве и моде: от богинь до автомобилисток

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

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1000₽
Возраст 18+

Про событие

Как античные богини вдохновляли модельеров Dior, почему образы русских красавиц появились в коллекциях Yves Saint Laurent и Kenzo и что объединяет картины Фриды Кало с высокой модой? Это лекция по истории искусства и моды, где ты проследишь, как различные архетипы женской красоты находили отражение в живописи, скульптуре, фотографии и модном дизайне. За один вечер пройдёшь путь от Древней Греции до ХХ века, проведёшь параллели с миром моды и узнаешь, в каких фотосессиях журнала Vogue можно найти отсылки к мистическим красавицам прерафаэлитов, что общего у купчих Бориса Кустодиева и коллекции Ива Сен-Лорана и к каким символам с автопортретов Фриды Кало обращаются Александр Маккуин и Жан-Поль Готье. Лекцию прочитает Варвара Татарникова — экскурсовод арт-пространства «Куб», музеолог и арт-гид. За её плечами работа в ММОМА, Новой Третьяковке и Музее русского импрессионизма, а также опыт на ярмарках blazar и Cosmoscow. Особенно будет интересно тем, кто хочет научиться замечать художественные отсылки в современных коллекциях и лучше понимать эстетику известных дизайнеров.

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