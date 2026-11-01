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Хоротерапия

Циферблат на Кузнецком мосту, улица Кузнецкий Мост, 19с1, 2 этаж

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Будешь петь не для сцены, а для жизни. Чтобы услышать себя сквозь шум, почувствовать опору в собственном голосе и побыть среди людей, которым тоже важно звучать искренне. На месте отдельно оплачивается тариф циферблата (4р/минута). Хоротерапия — это направление вокалотерапии, использующее хоровое пение для снятия психоэмоционального напряжения, улучшения работы дыхательной системы и социальной адаптации. Совместное исполнение песен способствует выработке эндорфинов, снижению уровня стресса и тренировке диафрагмального дыхания. Ответ на самый часто задаваемый вопрос: приходить, если ты думаешь, что тебе медведь на ухо наступил — можно!

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