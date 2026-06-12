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Пятница 13

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Пространство Люмьер Холл и музыкальный проект Grani Music приглашают погрузиться в таинственную атмосферу «Пятницы, 13-е» — вечера, где музыка, мистика и игра воображения соединятся в единое целое. На протяжении столетий число 13 окружали легенды, суеверия и загадочные совпадения. Оно становилось символом нарушения привычного порядка, притягивало и одновременно пугало, а пятница, пришедшаяся на тринадцатое число, со временем превратилась в один из самых узнаваемых символов мистической культуры. Эта тема нашла отражение в литературе, кинематографе и, конечно, музыке — искусстве, способном особенно тонко передавать ощущение неизвестности, тревоги и тайны. В этот вечер музыка проведёт тебя по границе между реальностью и воображением: от зловещего предчувствия «Челюстей» и мистического напряжения «Сияния» до завораживающего волшебства мира Гарри Поттера. Будешь убегать от «Зловещих мертвецов», попадёшь на настоящий шабаш ведьм из «Фокус-покуса», а с детьми из «Очень странных дел» дадут отпор тьме. Позволь себе на один вечер забыть о рациональном, довериться ощущениям и выяснить: действительно ли пятница, 13-е, таит в себе нечто особенное?

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