Два концерта за один вечер — мир живой музыки и комедии в одном шоу. Сначала — живая музыка, потом — стендап-концерт! Выступают три комика. Что тебя ждёт? Разнообразие музыкальных жанров: от джазовых импровизаций до заводного фанка. Это музыка, которая заставляет сердце биться быстрее Юмор, который согревает душу. Стендап-комедия — это настоящая магия, способная поднять настроение и заставить забыть о повседневных заботах Атмосфера веселья и радости. Это шоу создано для того, чтобы вы могли расслабиться и получить удовольствие в приятном коктейле музыки и комедии