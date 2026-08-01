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Музыка & Стендап

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

Завершение:

1490₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Два концерта за один вечер — мир живой музыки и комедии в одном шоу. Сначала — живая музыка, потом — стендап-концерт! Выступают три комика. Что тебя ждёт? Разнообразие музыкальных жанров: от джазовых импровизаций до заводного фанка. Это музыка, которая заставляет сердце биться быстрее Юмор, который согревает душу. Стендап-комедия — это настоящая магия, способная поднять настроение и заставить забыть о повседневных заботах Атмосфера веселья и радости. Это шоу создано для того, чтобы вы могли расслабиться и получить удовольствие в приятном коктейле музыки и комедии

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