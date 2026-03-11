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Весь твой любимый концептуальный рэп, проникновенные, поэтические тексты и сам Андрей Пирокинезис. Пришло время покорять новые вершины и собирать стадионы. Хиты «Днями-ночами», «Цветами радуги», «Отказываю небу» и многие другие уже завоевали сердца поклонников творчества Андрея, как и его котёнок Ра.
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