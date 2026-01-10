Стендап-концерт и музыка на виолончелях — в исполнении лучших виолончелистов и топовых комиков Москвы. В программе: AC/DC — Back in Black Muse — Starlight RHCP — Snow (Hey Oh) Nirvana — Smells Like Teen Spirit Survivor — Eye of the Tiger Deep Purple — Smoke on the Water Imagine Dragons — Radioactive Aerosmith — I Don't Want to Miss a Thing Гражданская оборона — Всё идёт по плану Алиса — Трасса E-95 Сплин — Моё сердце Состав комиков всегда разный, но именно здесь выступают топовые комики Москвы. На мероприятиях выступали такие комики, как: Сергей Орлов, Расул Чабдаров, Макс +100500, Динара Курбанова, Егор Свирский, Тимур Джанкёзов, Самвел Кафьян, Самвел Гиноян, Никита Шевчук, Омар Алибутаев, Макс Ко, Алиса Дударева и другие топовые комики необъятной страны.