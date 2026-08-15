Проверка материала от невероятно опытных комиков. Ты услышишь телевизионных комиков, которых ты мог увидеть в таких проектах, как StandUp на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, ЧБД, Outside Stand Up, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый микрофон на ТНТ и многие другие проекты. Состав всегда разный. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если ты пришёл с компанией — вы сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.