Будешь провожать осень за приготовлением домашнего варенья и открывать сезон уютных зимних чаепитий. Приходи на мастер-класс, где разберёшься во всех тонкостях приготовления, узнаешь секреты и самостоятельно приготовишь баночку этого сладкого угощения. После мастер-класса участники соберутся за столом, чтобы продегустировать то, что получилось.