Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Будешь провожать осень за приготовлением домашнего варенья и открывать сезон уютных зимних чаепитий. Приходи на мастер-класс, где разберёшься во всех тонкостях приготовления, узнаешь секреты и самостоятельно приготовишь баночку этого сладкого угощения. После мастер-класса участники соберутся за столом, чтобы продегустировать то, что получилось.
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