Тебя ждёт погружение в атмосферу Парижа: узнаваемые хиты французской эстрады XX века, живая музыка и меню, вдохновлённое французской кухней . В программе — самые романтичные и знаменитые французские мелодии, шлягеры, которые переносят в город любви и света. Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Мирей Матьё, Джо Дассен и другие легенды прозвучат в исполнении ведущих московских музыкантов . Сцена превратится в уютное парижское кафе с его неспешной, артистичной жизнью и лёгкостью французского шарма. Что тебя ждёт? — Живая музыка: французский шансон, джазовые стандарты и лирические баллады — Меню, вдохновлённое французской кухней — Атмосфера Парижа в центре Москвы — Приятный бонус: скидка 10% на меню в этот день