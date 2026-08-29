Вечер, наполненный живой музыкой, искренним смехом и приятной атмосферой. Откроет программу необычный музыкальный сет продолжительностью 30 минут. Виолончель и скрипки исполнят популярные мировые композиции — от любимых российских песен до знаменитых зарубежных хитов. Знакомые мелодии прозвучат в оригинальных аранжировках, создавая особое настроение с первых минут. После музыкальной части гостей ждёт часовой стендап-концерт. На сцене выступят комики, знакомые зрителям по проектам телеканала ТНТ. В программе — свежие шутки, жизненные наблюдения, яркие истории и качественный юмор, который подарит отличное настроение. На протяжении всего вечера будет работать бар и кухня с полноценным меню, поэтому вы сможете заказать любимые напитки и блюда, не отвлекаясь от происходящего на сцене. Такой вечер станет отличным выбором для встречи с друзьями, романтического свидания или просто приятного отдыха после насыщенного дня. Живая музыка, профессиональный стендап и уютная атмосфера сделают его по-настоящему запоминающимся.