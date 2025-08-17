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Jazz & Soul Vibes на крыше

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

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от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

В этот вечер объединятся три страны и два направления музыки в уникальном проекте Somewhere Music Session. Somewhere Music Session — модный, яркий проект. В группе объединились музыканты из Камеруна, России и Замбии. Благодаря этому группа получилась уникальной как по этническому составу, так и по музыкальному материалу. Коллектив представит программу Jazz & Soul Vibes, в которой красивые романтичные соул-композиции соединились со свободной энергией современного джаза. Прозвучат треки таких исполнителей, как Richard Bona, Aretha Franklin, Gregory Porter, Hozier, Radiohead, Lauryn Hill, Lianne La Havas и не только. Сбор гостей с 18:00, начало концерта в 19:00.

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