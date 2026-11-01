Нарисовать сможешь всё, что захочешь: портрет любимого питомца, картину-аффирмацию или воплотить любую свою идею. Что тебя ждёт: – 2,5 часа полного погружения в творчество — никакой спешки! – Для каждого гостя — согревающий напиток на выбор и вкуснейший десерт! – Все материалы включены в стоимость. Опыт не нужен — поможем на каждом шагу. – Готовую работу заберёшь домой в тот же день. Задать вопросы и записаться можно по телефону или через телеграм-бота.