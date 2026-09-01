С хлопьями на завтрак та же история, что и с молоком. Из своей вручную сделанной мисочки всё вкуснее! А когда она надоест, можно использовать как кашпо, например. На этом мастер-классе по лепке ты можешь создать изделие любой формы, размера и цвета (в разумных пределах). Результат: Через 5 недель после мастер-класса — после всех обжигов получишь изделие с твоим собственным дизайном, которое будет полностью функционально и готово к применению! Все необходимые материалы для мастер-класса по лепке, два обжига изделия, роспись ангобами, покрытие бесцветной глазурью и цветная глазуровка мастером студии включены в стоимость. Продолжительность: 1,5 — 2 часа.