Мультимедийное симфоническое шоу, где магия кино встречается с праздничным уютом. В этот вечер, АСО-оркестр (Avatar Cinematic Orchestra), который официально признан лучшим оркестром 2025 года — превратит сцену в сказочное пространство, залитое мягким светом тысячи зажжённых свечей. Это не просто концерт, это путешествие в мир, где оживают самые тёплые воспоминания. В программе — саундтреки из фильмов, которые ты знаешь и любишь с детства: «Один дома», «Щелкунчик», «Ирония судьбы», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию»,«Гарри Поттер», «Человек-паук», «Красавица и Чудовище», «Игры престолов», «Мстители», «Титаник», «Хатико», «Пираты Карибского моря»,«Амели», «Жёстокие игры», «Красотка», «Секс в большом городе», «1+1», «Джеймс Бонд» и многие другие, а также, великие темы Ханса Циммера, Людовико Эйнауди и Джона Уильямса. Атмосфера: Тысячи зажжённых свечей создают невероятный уют и романтику. Ты забудешь о суете и полностью погрузишься в симфоническую магию. Ведущая вечера — певица Akvatoriya — не просто объявит номера, а расскажет захватывающие истории создания этих шедевров, добавляя вечеру нотку интриги и душевности. ACO-оркестр — это мощь, драйв и филигранное исполнение, которое заставит твоё сердце биться в ритме любимых киногероев.