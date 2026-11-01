Почувствуй настоящее волшебство Рождества и окунись в атмосферу самого необычного праздника… Праздничный кинопоказ фильма «Гринч — похититель Рождества», который пройдёт в особенной атмосфере уюта, тепла и новогоднего настроения. Мягкий свет, камерная обстановка и любимая рождественская история подарят возможность ненадолго забыть о повседневных заботах и поверить в настоящее чудо. Открой для себя историю, которая напоминает о том, что Рождество — это гораздо больше, чем подарки, украшения и праздничная суета. Это время доброты, искренности, заботы о близких и маленьких чудес, которые способны растопить даже самое холодное сердце. Высоко над городком Ктоград, в пещере на вершине горы, живет угрюмый Гринч, который терпеть не может Рождество и всё, что с ним связано. Пока жители городка с радостью готовятся к любимому празднику, Гринч придумывает коварный план — похитить Рождество, забрав все подарки, украшения и праздничное настроение. Но неожиданная встреча с маленькой девочкой по имени Синди Лу и искренняя вера жителей в добро заставляют его взглянуть на мир совершенно иначе. Ведь иногда для настоящего чуда нужно всего лишь открыть своё сердце. В зале представлены: Вип-зона со столиками для тех, кто любит уют и особый подход. Партер — центр зрительского внимания. Амфитеатр — идеальное место для полного погружения в атмосферу.