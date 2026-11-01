Новогодние саундтреки при свечах
ДК «Ростсельмаш», улица 1-й Конной Армии, 8
Начало:
Завершение:
от 2300₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Мультимедийное симфоническое шоу, где собраны лучшие мелодии из самых популярных культовых фильмов всего мира. Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Джастин Гурвитц, Рамин Джавади, Эндрю Лоид Уэббер – всё это имена современных классиков, которые создают главные саундтреки XX и XXI вв. Их музыка — не просто сопровождение фильмов, а целый симфонический мир, который завораживает, погружает в атмосферу кино, передаёт все переживания героев экрана и запоминается навсегда, а романтическую атмосферу будут создавать зажжённые свечи в окружении которых симфонический оркестр продемонстрирует тебе свою виртуозность и подарит незабываемые эмоции.
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