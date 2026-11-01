Заслуженный герой русского рейва, самая мистическая фигура отечественной электронной сцены и один из самых востребованных артистов лейблов Fuselab и Nedostupnostь. Неоновый футуризм на стыке витч-хауса и UK bass. Аноним с натянутой на лицо банданой Summer of Haze прославился в начале десятых благодаря эффектным витч-хаус-трекам — уже тогда он совмещал громкие мистические электронные биты с триповой Chopped and Screwed-эстетикой, вычурными футуристическими синтами и хлесткими эффектами из компьютерных игр и аниме. По сей день он продолжает абсорбировать наиболее глючные и инновационные тренды электроники, создавая мощную и неповторимую музыку.