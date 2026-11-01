Мальбэк х Сюзанна
Пересвет Арена, Целиноградская улица, 3
Начало:
Завершение:
от 3000₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Мальбэк х Сюзанна вновь выходят на сцену, чтобы представить новый альбом. В программе — премьера новых песен и главные хиты дуэта, которые стали саундтреком целого поколения: «Равнодушие», «Гипнозы» и другие. Это первые большие концерты новой главы — возможность услышать свежий материал вживую и вновь прожить вместе музыку, с которой связаны самые важные моменты.
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