В сиянии сотен свечей прозвучат произведения Дзё Хисаиси и Сандро Куи, наполненные тонкой красотой, светлой ностальгией и особой поэзией японского кинематографа. Эти мелодии неразрывно связаны с эстетикой картин Хаяо Миядзаки и Такэси Китано. В исполнении квартета Passione знакомая музыка оживет во всём своём эмоциональном многообразии. Она перенесёт слушателей в мир воздушных замков, таинственных духов, бескрайних морей и удивительных приключений, напомнив о любимых историях, в которых детская вера в чудо соединяется с глубокими размышлениями о дружбе, любви и красоте окружающего мира.