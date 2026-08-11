ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Магия свечей. Сны Миядзаки. Саундтреки из легендарных аниме

Особняк 1898, Большая Садовая улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3700₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В сиянии сотен свечей прозвучат произведения Дзё Хисаиси и Сандро Куи, наполненные тонкой красотой, светлой ностальгией и особой поэзией японского кинематографа. Эти мелодии неразрывно связаны с эстетикой картин Хаяо Миядзаки и Такэси Китано. В исполнении квартета Passione знакомая музыка оживет во всём своём эмоциональном многообразии. Она перенесёт слушателей в мир воздушных замков, таинственных духов, бескрайних морей и удивительных приключений, напомнив о любимых историях, в которых детская вера в чудо соединяется с глубокими размышлениями о дружбе, любви и красоте окружающего мира.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Трибьют Louis Armstrong
Трибьют Louis Armstrong

от 1800₽

Волшебные миры
Волшебные миры

Бесплатно

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу виртуозов. Симфорок: от Queen до Linkin Park
Шоу виртуозов. Симфорок: от Queen до Linkin Park

от 2000₽

Мировые концерты на главном экране
Мировые концерты на главном экране

Бесплатно

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи