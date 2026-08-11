Магия свечей. Сны Миядзаки. Саундтреки из легендарных аниме
Особняк 1898, Большая Садовая улица, 64
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от 1700₽ до 3700₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
В сиянии сотен свечей прозвучат произведения Дзё Хисаиси и Сандро Куи, наполненные тонкой красотой, светлой ностальгией и особой поэзией японского кинематографа. Эти мелодии неразрывно связаны с эстетикой картин Хаяо Миядзаки и Такэси Китано. В исполнении квартета Passione знакомая музыка оживет во всём своём эмоциональном многообразии. Она перенесёт слушателей в мир воздушных замков, таинственных духов, бескрайних морей и удивительных приключений, напомнив о любимых историях, в которых детская вера в чудо соединяется с глубокими размышлениями о дружбе, любви и красоте окружающего мира.
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